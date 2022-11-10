Бали, Индонезия, 10 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Известие о том, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит G20, спровоцировал дискуссию в соцсетях. Большинство комментаторов говорят, что это верное решение.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«А чего там делать? Из нормальных пацанов только Китай и Индия», — отметил Виктор Коротченко.

«Нечего в этом гадюшнике делать», — считает Александр Федоров.

«Там будет делегация с Лавровым. Да и о чем там, собственно, с этим гадюшником перетирать? Всем, кому нужно, сами на поклон приедут», — соглашается Зинаида Макарова.

«Слава Богу. Нечего лезть к этим дебилам», — считает Денис Индаутцев.

«Пошлите Пескова! Пусть выступит», — предлагает Константин Ковригин.

«Очень опасно ехать туда нашему дорогому президенту. Отравят или ещё чего-либо придумают сатанисты», — считает Елена Харина.

«Слишком опасно туда соваться, верное решение. Какая бы не была служба безопасности, в чужой стране что угодно может произойти», — поддерживает Игорь Заворотнюк.

«Не помню на какой встрече были Лавров и Блинкин… Блинкин бегал от Лаврова, избегая встречи. Здесь такая же ситуация… пусть расслабятся… Путин не поедет и решение правильное», — считает Татьяна Киселева.

«Правильное решение. У нас президент один, и рисковать им не надо. Мало ли, какие могут быть провокации. Эти гиены капиталистического мира ни перед чем не остановятся, если на весь мир заявляют, что его надо убрать, не исключая и физических способов», — поделилась мнением Светлана Ваганова.

«Отказ от поездки президента связан с его безопасностью и это нормально. Прежде чем ехать на такие мероприятия, службами безопасности проверяются все вероятности покушений на официальных лиц государства. Видимо, наша служба внешней разведки дала сигнал президенту, что там небезопасно и игра не стоит свеч. Все, что там будет сказано, нам наперед известно, ничего нового и конструктивного не привидится. Или вы хотите, чтобы президент Путин повторил судьбу Слобадана Милошевича, после смерти которого в застенках Гааги, он был признан не виновным? Правильное решение!» — считает Галина Аст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали, известило агенство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди. Также известно, что и Зеленский не поедет на саммит по причине «занятости внутренними делами Киева.

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