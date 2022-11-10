Москва, 10 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Россия может противостоять попыткам Китая вытеснить её из Центральной Азии только через усиление интеграции в рамках ЕАЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию об усилении роли Китая в экономиках государств Центральной Азии.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Такое возрастание роли КНР связано в первую очередь с крупными инвестициями со стороны китайского государства в инфраструктурные проекты — строительство дорог, добычу полезных ископаемых, — сказал Сафонов. — В этом плане у КНР высокая вероятность потеснить Россию в данном направлении. Противостоять этому явлению можно только через усиление интеграции страновых экономик в рамках ЕАЭС на принципах равенства и взаимоуважения экономических интересов всех участников. В условиях санкций это особенно важно».

Как полагает Сафонов, для снижения возможных рисков необходимо воссоздать систему общей энергетической безопасности, единого планирования межгосударственных капиталовложений в инфраструктурные проекты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производители из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут занимать освободившиеся ниши на рынке.