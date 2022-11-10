Москва, , 14:31 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий положения об инструментах, обеспечивающих упрощение доступа потенциальных получателей субсидии к информации об их предоставлении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума

По мнению авторов инициативы, это позволит сформировать системный подход к обеспечению клиентоцентричности модели оказания государственной поддержки экономики и социальной сферы.

Также для оптимизации нормативного правового регулирования предоставления субсидий законопроектом предусматриваются основания для установления правительством РФ порядка проведения отбора получателей субсидий и единых правил предоставления субсидий.

Кроме того, в документе предложены положения о размещении на едином портале бюджетной системы РФ информации о субсидиях, планируемых к предоставлению из бюджетов бюджетной системы РФ, а также информации о проведении отбора получателей субсидии.

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