* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 10 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. После жалоб местных жителей на увеличение числа наркозависимых в городе Газни в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали всех употребляющих наркотики граждан и заперли их в спортзале в городском парке «Баге-Занан» («Женский сад») в районе паломничества Али Лалай. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из х/ф «T2: Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания Наркоман

По данным источников, радикалы собрали сотник наркозависимых. Собеседники издания сообщают, что в спортзале нет никаких условий для проживания и лечения наркозависимых.

По их словам, это было сделано с целью держать употребляющих наркотики граждан подальше от общественного внимания.

Стоит отметить, что наркозависимых поместили в спортзале, при этом стационар для лечения на 50 коек в этой провинции недавно был закрыт из-за отсутствия медицинского оборудования.

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.