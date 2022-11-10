Киев, 10 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Памятники командиру Красной армии Николаю Щорсу и советскому генералу Николаю Ватутину демонтируют в Киеве, сообщил 10 ноября экс-депутат Рады Николай Томенко.

Илья Яковлев Памятник Николаю Щорсу в киеве на бульваре Шевченко

«Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма с участием представителей киевской городской администрации поддержал мое предложение по демонтажу и соответственно переносу памятника Николаю Щорсу из общественного в музейное пространство», — написал бывший депутат на странице в социальной сети.

Он добавил, что также принято решение о демонтаже и переносе памятника Николаю Ватутину.

Уроженец Черниговской губернии Николай Щорс командовал дивизией Красной армии во время Гражданской войны. Он погиб в 1919 году под Житомиром.

Советский генерал Николай Ватутин скончался в 1944 году в УССР после полученного ранения.