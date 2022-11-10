Москва, 10 ноября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. К концу 2022 года инфляция в России будет находиться в диапазоне от 11% до 11,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Сейчас мы действительно наблюдаем замедление инфляции. Вероятно, к концу 2022 года инфляция будет находиться в диапазоне от 11% до 11,5%, — сказал он. — Здесь самым важным фактором является эффект базы. В октябре, ноябре и декабре прошлого года наблюдался период очень резкого роста цен, особенно по продовольственным товарам — в 2022 году эффект работает в обратную сторону, то есть способствует замедлению инфляции. Еще один фактор, который поддерживает снижение инфляции — довольно эффективный административный контроль за ценами. Это видно по тому, как унифицированы цены от магазина к магазину, как унифицированы цены отдельных видов товаров».

По его словам, разброс цен становится заметно меньше.

«И, конечно, еще одним благоприятным фактором является стабильный курс доллара, который лежит в основе внешнеторговых операций. Поэтому я думаю, что инфляция будет довольно низкой. Я бы сказал, удивительно низкой», — предположил Абрамов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, согласно которому в 2023 году инфляция в РФ будет снижаться.