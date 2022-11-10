Москва, 10 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Учитывая хороший урожай 2022 года, постепенный ввод в эксплуатацию и выход на полную мощность дополнительных теплиц закрытого типа, в России стоит ожидать стабилизации или даже снижения цен на плодоовощную продукцию до вполне конкурентоспособного уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«В марте 2022 года, когда произошло резкое подорожание валюты (курс доллара превышал 120 рублей), стоимость овощей также повысилась, потому что подорожали комплектующие для тепличного производства, в том числе средства защиты растений и семена. Тягостное ожидание негативных экономических событий толкало цены вверх, — сказал Тихонов. — Поэтому потребительский спрос на подорожавшие овощи стал значительно падать. Но к настоящему моменту мы уже пережили все пики проблем (прекращение инвестиций западных стран, проблемы с логистикой, скачки курсов валют), и ситуация в значительной степени стабилизировалась».

Как отметил эксперт, логистические потоки и процесс импорта оборудования и комплектующих для сельского хозяйства во многом перестроены, что способствует снижению цен и восстановлению потребительского спроса, несмотря на уменьшение доходов населения.

«Учитывая хороший урожай 2022 года, постепенный ввод в эксплуатацию и выход на полную мощность дополнительных теплиц закрытого типа, стоит ожидать стабилизации и/или даже снижения цен на плодоовощную продукцию до вполне конкурентоспособного уровня. Если не будет каких-то новых глобальных экономических потрясений, потребление овощей и фруктов вряд ли снизится», — подытожил Тихонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ не будет снижения потребления базовых групп овощей.