Москва, , 14:28 — REGNUM Снижение поставок трубопроводного газа из России привело к росту импорта сжиженного природного газа (СПГ) Европой из других стран. Однако такая переориентация импорта газовым рынкам, которые продолжает лихорадить, ничего хорошего не сулит, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Поставка СПГ Gazprom.ru

«СПГ, покупаемый Европой, ранее предназначался для развивающихся стран Азии и Латинской Америки. Более того, американские экспортеры СПГ выигрывают на ценовом арбитраже, направляя его туда, где за него больше платят, то есть в Европу.

Однако экспорт СПГ в Европу сталкивается с рядом ограничений, поскольку существующая регазификационная инфраструктура ЕС уже не в состоянии справиться с выросшими объемами поставок СПГ.

Об этом свидетельствует простаивание танкеров на подходе к Европе и их задержка с возвратом США, что, в частности, свидетельствует о формировании буферных запасов и, вероятно, являлось фактором временного снижения цен на газ, которое наблюдалось в последние недели.

В свою очередь трубопроводный импорт газа также ограничен, что оказывает повышательное давление на внутренние цены, к тому же провоцируемое различными спекуляциями трейдеров на спотовом рынке. Вообще, газовый рынок ЕС постепенно все больше приобретает черты спотового рынка; роль долгосрочных контрактов на поставку газа на нем уверенно снижается.

Даже в условиях строительства новых терминалов по приемке СПГ в Европе в будущем не придется говорить о снижении цен на газ в странах ЕС, поскольку СПГ намного дороже трубопроводного газа, а в условиях роста спроса со стороны ЕС, а также Китая, цены на СПГ будут продолжать расти. Цены на газ в Европе сейчас почти в десять раз выше, чем еще два года назад, а европейские потребители платят за газ в шесть раз больше американских.

Мы видим, что Европа самостоятельно отказывается от простых и быстрых решений собственных энергетических проблем. Строительство новых мощностей по приемку СПГ, кроме того, что займет несколько лет, отпугивает некоторых инвесторов на фоне объявленных планов о начале снижения потребления газа к 2030 году.

Здесь возникает новый выбор — между строительством новых мощностей солнечной и ветровой энергетики и строительством новых СПГ-мощностей. По всей видимости, снижение потребления газа начнется ранее 2030 года, но в части развития альтернативной энергетики у ЕС также есть свои сложности с вводом новых мощностей.

Кроме того, отказываясь от трубопроводного газа из России, Европа в последние полгода существенно нарастила поставки российского СПГ, что еще раз подтверждает неготовность стран ЕС отказаться от газа, поставляемого из России. При этом введение газовых санкций остается маловероятным.

Продолжение поставок из России в виде СПГ отчасти позволило обеспечить заполненность газохранилищ в ЕС, и эта проблема вновь станет актуальной по мере завершения отопительного сезона, когда нужно будет снова их заполнять», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза закупили более 100 млрд кубометров сжиженного природного газа с начала 2022 года. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Kpler.

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