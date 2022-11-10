Париж, , 14:30 — REGNUM Франция начинает эвакуацию четырех пассажиров, которые в настоящее время находятся на борту судна Ocean Viking, передает BFM TV.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Правительство Франции объявило об эвакуации четырех человек на борту гуманитарного корабля Ocean Viking, застрявшего в Средиземном море с 234 мигрантами на борту и ставшего предметом противостояния между Францией и Италией.

«Генеральный морской секретариат по указанию премьер-министра осуществляет операцию по медицинской эвакуации в море четырех мигрантов, находящихся в настоящее время на борту Ocean Viking», — объявил в пресс-релизе секретариат, возглавляемый бывшим префектом полиции Парижа Дидье Лаллеманом.

По данным неправительственной организации SOS Méditerranée, это трое мигрантов и один сопровождающий.

«Они находятся в тяжелом состоянии здоровья и нуждаются в госпитализации», — уточнил представитель, прежде чем продолжить: «Двое человек получили травмы в Ливии».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Тулона Юбер Фалько рассказал о возможном прибытии судна с мигрантами Ocean Viking на побережье Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр французского Тулона выразил готовность принять судно с мигрантами