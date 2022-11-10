Париж, 10 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Франция начинает эвакуацию четырех пассажиров, которые в настоящее время находятся на борту судна Ocean Viking, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

Правительство Франции объявило об эвакуации четырех человек на борту гуманитарного корабля Ocean Viking, застрявшего в Средиземном море с 234 мигрантами на борту и ставшего предметом противостояния между Францией и Италией.

«Генеральный морской секретариат по указанию премьер-министра осуществляет операцию по медицинской эвакуации в море четырех мигрантов, находящихся в настоящее время на борту Ocean Viking», — объявил в пресс-релизе секретариат, возглавляемый бывшим префектом полиции Парижа Дидье Лаллеманом.

По данным неправительственной организации SOS Méditerranée, это трое мигрантов и один сопровождающий.

«Они находятся в тяжелом состоянии здоровья и нуждаются в госпитализации», — уточнил представитель, прежде чем продолжить: «Двое человек получили травмы в Ливии».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Тулона Юбер Фалько рассказал о возможном прибытии судна с мигрантами Ocean Viking на побережье Франции.