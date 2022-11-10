Москва, , 14:32 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет продлить возможность декларирования товаров без внесения изменений в классификационное решение, что поможет ввозить оборудование для проекта «Арктик СПГ-2», передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума

В сопроводительных материалах разработчики пояснили, что технологические линии завода по производству сжиженного природного газа на основаниях гравитационного типа собираются из модулей иностранного производства в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области с их дальнейшей транспортировкой морским транспортом до терминала «Утренний» морского порта Сабетта на полуострове Гыданский. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2021–2022 годах и текущей геополитической обстановкой произошли сбои в графике доставки компонентов таких модулей из Европы в Китай, что вызвало задержку в окончании их укрупненной сборки, указано в документе. Для сохранения темпов реализации проекта было принято решение о ввозе модулей в Россию из Китая морским транспортом в частично собранном виде.

По таможенным правилам, действовавшим до марта 2022 года, в таком случае необходимо было вносить в решение о классификации товара многочисленные изменения, что существенным образом увеличивало административную нагрузку, замедляя процесс таможенного оформления и создавая риски для своевременной реализации проекта «Арктик СПГ 2». В законодательстве предусмотрено, что допускается таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной позиции в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, поставляемых с компонентом комплектно или в разобранном виде и предъявляемых одновременно таможенному органу без внесения изменений в ранее выданное решение о классификации, в случае выдачи такого решения о классификации до 1 июля 2022 года. При этом не позднее 30 календарных дней до истечения общего срока подачи декларации на товары в отношении последнего компонента товаров в комплектном или завершенном виде, лицо, получившее решение о классификации, обязано представить в таможенный орган документы и сведения, необходимые для внесения изменений в такое решение о классификации.

Авторы инициативы отметили, что таможенное декларирование товаров в соответствии с данными правилами допускается только до 1 января 2023 года и до 1 марта 2023 года соответственно. В 2023 году запланировано значительное количество поставок модулей второй и третьей технологических линий проекта «Арктик СПГ 2».

По мнению правительства РФ, в условиях возрастающего санкционного давления график поставки таких модулей можно сохранить только при условии их дальнейшего ввоза в частично собранном виде. При этом степень такой сборки и состав комплектующих для заблаговременного внесения изменений в решение о классификации товара в настоящий момент спрогнозировать не представляется возможным.

Для реализации проекта в установленные сроки законопроектом предлагается продлить действия вышеуказанных положений до 1 января 2024 года и до 1 марта 2024 года соответственно.

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