Тольятти, Самарская область, , 14:27 — REGNUM Медикаментами укомплектовали одно из новых воинских подразделений Самарской области участники благотворительной акции в Тольятти. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Запас медикаментов Rostov-gorod.ru

Сообщается, что одно из воинских подразделений региона обратилось в администрацию города Тольятти с просьбой оказать содействие в закупке медикаментов первой необходимости.

Отмечается, что благодаря поступившим в один из фондов поддержки участников спецоперации средствам, свыше ста наименований медикаментов в необходимом объеме были переданы в расположение воинской части, в которой проходят боевое слаживание мобилизованные граждане.

«Все наименования медикаментов мы согласовали с медицинской службой подразделения. Не сомневаюсь, что медикам теперь будет значительно проще организовать своевременное оказание помощи. Мне как медику понятно назначение и важность этого элемента поддержки наших военнослужащих, поэтому аналогичную помощь мы будем оказывать и другим вновь сформированным подразделениям», — приводит пресс-служба слова мэра города Тольятти Николая Ренца.

По словам главного врача Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Алексея Кирсанова, перед лечебным учреждением была поставлена сложная задача — за короткий срок сформировать полный набор лекарств для помощи военным медикам.

«Гражданская медицина смогла помочь реализовать поставленную задачу. Благодаря тому, что фонд оперативно выделил необходимые средства в размере более одного млн рублей, мы смогли быстро приобрести, упаковать и подготовить все медикаменты к отправке, чтобы ничего не разбилось, не подверглось воздействию осадков при работе наших коллег в полевых условиях», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны, но по опыту тех, кто побывал в зоне СВО, важна и дополнительная экипировка.

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