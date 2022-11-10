Москва, 10 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, включающий город Байконур в перечень территорий, на которых проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума

Эксперимент проводится с 2019 года в Москве, Московской области, Татарии и Калужской области. Под самозанятыми понимаются граждане, которые работают «на себя», а также чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Им предлагается зарегистрироваться в онлайн-приложении, чтобы автоматически уплачивать налог на профессиональный доход в размере 4% с дохода за оказание услуг или продажу товаров физлицам или 6% — за работу с юрлицами.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении отметил, что распространение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территорию Байконура должно способствовать развитию предпринимательской деятельности на указанной территории.

Особенности

Граждане Казахстана, проживающие в других регионах страны, но изъявившие желание оказывать услуги или продавать товары на территории Байконура, смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых согласно российскому законодательству, отметил налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В настоящее время средняя заработная плата в республике составляет 30 тыс. рублей в месяц, поэтому предел в 200 тыс. рублей станет серьезным стимулом для квалифицированных учителей, врачей, строителей и представителей других профессий делиться своими знаниями, умениями и навыками с байконурцами», — полагает эксперт.

Он также обратил внимание на то, что в заключенной еще в 1996 году Конвенции об избежании двойного налогообложения между Россией и Казахстаном была предусмотрена закрепленная в ст. 14 документа норма, которая позволяла платить налоги от деятельности, связанной с оказанием профессиональных услуг, исключительно на территории их оказания. При этом термин «профессиональные услуги», установленный в ч. 2 указанной статьи 26 лет назад, почти полностью совпадает с аналогичным определением в российском налоговом законодательстве, что гарантированно позволит избежать любых разночтений и неопределенностей.