Иваново, 10 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Официально зарегистрированный уровень безработицы в Ивановской области достиг исторического минимума. Таковы данные комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.

Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР На работе

«К началу ноября текущего года на регистрационном учете в центрах занятости населения Ивановской области состоят 2,7 тыс. безработных граждан. Уровень официально зарегистрированной безработицы достиг исторического минимума и составляет 0,5% от численности экономически активного населения», — приводит данные ведомства IvanovoNews.

Общее число вакансий, заявленных на данный момент работодателями в региональную службу занятости, превышает 12 тысяч рабочих мест. При этом с начала года при содействии службы занятости региона были трудоустроены свыше 8,1 тысячи безработных граждан.