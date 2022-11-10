Майкоп, , 14:27 — REGNUM В Адыгее вынесли приговор бывшему заместителю начальника регионального управления Госавтоинспекции Рамзину Гусаруку. Суд признал его виновным в получении взяток и отправил в колонию строгого режима на 13 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Всего в ходе следствия было выявлено 18 фактов получения взяток, из них семь — совершеннных в крупном размере. Как стало известно, с апреля 2018 года по июнь 2021 года бывший высокопоставленный полицейский ежемесячно получал взятки от сотрудников территориальных отделов МРЭО ГИБДД. За это время 18 полицейских передали ему 2,5 млн рублей за оказание покровительства в службе.

Суд постановил в течение восьми лет запретить подсудимому занимать должности в органах власти, лишил Гусарука специального звания полковника полиции и назначил штраф в размере 20 млн рублей.