Лос-Анджелес, США, , 14:25 — REGNUM Режиссер Стивен Спилберг раскритиковал Warner Bros. и её онлайн-кинотеатр HBO Max за подход, в рамках которого компании предпочитают выпускать фильмы не в широкий кинопрокат, а на потоковом сервисе. Об этом 10 ноября сообщает портал Deadline.

Спилберг. Афиша

«Пандемия предоставила потоковым платформам возможность поднять свои подписки до рекордного уровня, а также подставить некоторых из моих лучших друзей-режиссеров под удар, поскольку их фильмы бесцеремонно не выпускались в кинотеатрах», — сказал Спилберг.

Режиссёр сказал, что, возможно, от нового подхода немного выиграли пожилые люди, которым теперь не приходится «наступать на липкий попкорн» в кинотеатрах, но при этом отметил, что даже такие зрители много теряют от того, что не могут прикоснуться к «волшебству пребывания в социальной ситуации с кучей незнакомцев» в кинотеатре.

Кинематографист добавил, что его немного обнадёжило произошедшее с киномюзиклом «Элвис», который собрал в прокате США более $150 млн. «Многие пожилые люди пошли посмотреть этот фильм, и это дало мне надежду, что люди начинают возвращаться в кино», — сказал кинематографист, также предположив, что в итоге фильмы окончательно вернутся в кинотеатры.

Напомним, ранее Стивен Спилберг неоднократно выступал против премьер картин в онлайн-кинотеатрах. Например, в марте 2019 года он предложил внести изменения в правила присуждения кинопремии «Оскар», чтобы её не могли получить фильмы, выпускаемые потоковыми сервисами.

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