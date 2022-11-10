Таганрог, Ростовская область, 10 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Таганрога, подозреваемого в многолетнем истязании своего несовершеннолетнего сына (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 10 ноября.

Elheraldo.co Насилие над детьми

Следователи полагают, что с 2016 года по сентябрь 2022 года таганрожец регулярно избивал своего 12-летнего сына руками и различными предметами, лишал мальчика еды, нарушал его режим дня, причиняя тем самым физические и психические страдания.

Ребёнок изъят из семьи. Его отец заключён под стражу.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, будет дана правовая оценка должностным лицам органов системы профилактики.