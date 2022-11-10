Кишинёв, 10 ноября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Молдавия запросит у Евросоюза €450 млн на преодоление энергетического кризиса, который разразился в стране. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в опубликованном 9 ноября интервью газете Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Проблемы, которые сейчас есть в европейских странах, по нам ударяют сильней, так как мы гораздо слабее, чтобы справляться с этими проблемами», — сказала Гаврилица.

Она подчеркнула, что нестабильной ситуацией в Молдавии могут воспользоваться «различные силы». Ранее Гаврилица обвинила Россию в многочисленных акциях протеста, которые не прекращаются в Кишинёве почти два месяца.

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы. В сентябре 2022 года она выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров топлива, в октябре снизилась до $1031, а в ноябре ожидается, что она будет около $700. Тариф в республике оставили такой же, какой приняли в сентябре 29 леев (92 рубля) за куб. В ноябре Молдавия отказалась приобретать электроэнергию в Приднестровье и стала импортировать её из Румынии, где цены в часы пик в несколько раз выше.