Москва, 10 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Госдуме не поддержали предложение по изменению схемы распределения средств от налога на прибыль предприятий, которые входили в консолидированную группу налогоплательщиков (КГН), передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума

В ходе обсуждения принятого на пленарном заседании закона, устанавливающего особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2023 году депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») предложила подправку, которая касается нового распределения средств, которые поступали от налога на прибыль от предприятий, которые входили ранее в КГН.

«В базовом тексте предлагается, что не все поступления от налога на прибыль от предприятий, размещённых на территории регионов, ранее входивших в консолидированную группу налогоплательщиков поступают непосредственно в бюджет этих регионов, а в 2023 году только 20%. Остальные 80% консолидируются на федеральном уровне и распределяются между субъектами федерации по некой очень сомнительной методике», — сказала депутат.

По ее словам, при таком положении поступления от налога на прибыль в бюджет регионов уже не связаны с деятельностью предприятий, которые расположены на их территории, и есть регионы, которые от новой методики существенно страдают.

«Если сказано, что это якобы для адаптации к отмене консолидированной группы налогоплательщиков, то многие регионы, в котором расположены эти предприятия, им не нужен никакой адаптационный период. Пусть будет как есть, чтобы все деньги от расположенных предприятий, которые ранее входили в консолидированные группы налогоплательщиков, поступали в бюджеты регионов», — добавила Дмитриева.

По ее словам, Санкт-Петербург теряет от этой схемы «огромные суммы».

«Предлагается компромиссный вариант — изменить пропорции по консолидации средств на федеральном уровне и сделать не 80%, а 50% в 2023 году, не 60%, а 25% в 2024 году и только 10% в 2025. То есть сделать этот переход более быстрым и меньше консолидировать средств на федеральном уровне с последующим распределением, а все-таки больше сделать зависимость поступления от налога на прибыль в регионе от тех предприятий и производств, которые там находятся», — предложила парламентарий.

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В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») отметил, что поправка Дмитриевой изымет 46 млрд рублей из 56 регионов страны, и внесена для интересов Санкт-Петербурга.

«Коллеги, переехал Газпром в Санкт-Петербург, помним как принималось решение… Переехал… Так вот, ну давайте, раз уж нам так хочется публичной дискуссии, давайте будет публичная дискуссия», — ответил он.

Макаров рассказал, что только на 1 октября 2022 года сейчас Санкт-Петербург получил от налога на прибыль от участников КГН 220 млрд рублей, что в 15 раз превышает поступление на 1 октября 2021 года.

«Эти цифры звучат впервые, я никогда не стал бы их приводить, если бы здесь не пошла вот эта публичная дискуссия с криками о том, что многие регионы теряют. Так вот, от КГН, я еще раз ответственно заявляю, регионы не теряют. Есть два региона, по которым действительно… Кстати, это не Санкт-Петербург, и по которым мы с правительством, когда отрабатывали тему КГН, мы вырабатываем совместное решение с тем чтобы сделать так, чтобы их тоже не коснулось», — пояснил он.

«Мы хотим чтобы все, что шло от Газпрома и в следующем году тоже шло в Питер. Нормально, я на самом деле тоже не против. Да ради Бога. Уж перевели, пусть перевели… Просто когда называют цифру о том, что теряют, простите, вы исходите из цифр. Я назвал не случайно цифру в 220 ярдов сейчас, потому что это цена на газ, которая была, и практически отсутствие расходов. А следующий год, когда расходы придётся нести Газпрому на то, что сейчас происходит для того, чтобы просто бороться с санкциями, простите какая будет прибыль у Газпрома? А потом нам скажут, это потери из-за КГН», — сказал депутат.

Макаров отметил, что то, что будет прибылью на 2023 год по всем предприятиям сегодня не может сказать никто.

«Именно поэтому нужен механизм поддержки», — отметил депутат.