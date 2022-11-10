Новосибирск, 10 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Минсельхозе РФ рассчитывают на большие объёмы урожая сахарной свеклы по сравнению с 2021 годом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам замглавы ведомства Андрей Разин.

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«У нас уборка сегодня в активной фазе, активно убираем сахарную свеклу. У нас неплохой потенциал с точки зрения объемов производства. Мы рассчитываем на большие объемы по сахарной свекле, чем в прошлом году», — сказал Разин.

При этом он признал существование сложностей, связанных с дождями и повлиявших на уборку сахарной свеклы в Центральном и Приволжском федеральных округах.