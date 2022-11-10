Москва, , 14:19 — REGNUM За последние сутки российские военные уничтожили девять беспилотников киевских боевиков. Об этом 10 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Беспилотник Wetron.com.cn

Он уточнил, что летательные аппараты были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районах населённых пунктов Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Егоровка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка Запорожской области, Веселое и Крынки Херсонской области.

«Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка Херсонской области», — добавил Конашенков.

Также сбиты три противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Гусельское в ДНР, Никольское и Корсунка Херсонской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки 9 ноября войска Луганской Народной Республики уничтожили два беспилотника и 15 единиц автомобильной техники ВСУ, а также до 50 киевских боевиков.

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