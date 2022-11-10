Томский район, Томская область, 10 ноября 2022, 14:20 — REGNUM В Томской области задержан глава Томского района Александр Терещенко. Об этом 10 ноября сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительным органах.

Задержание главы Томского района
Задержание главы Томского района
Цитата из видео УФСБ России по Томской области

Позднее появилось оперативное видео регионального управления ФСБ, на котором видно, как чиновника вывели из его кабинета и доставили к зданию регионального следственного комитета.

Официальных комментариев о причинах задержания пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан и заключён под стражу бывший заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Его обвиняют в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями.

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