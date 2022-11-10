Томский район, Томская область, 10 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Томской области задержан глава Томского района Александр Терещенко. Об этом 10 ноября сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительным органах.

Цитата из видео УФСБ России по Томской области Задержание главы Томского района

Позднее появилось оперативное видео регионального управления ФСБ, на котором видно, как чиновника вывели из его кабинета и доставили к зданию регионального следственного комитета.

Официальных комментариев о причинах задержания пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан и заключён под стражу бывший заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Его обвиняют в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями.

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