Москва, 10 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников поражены за сутки в Николаевской и Херсонской областях. Об этом 10 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах города Николаева и населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, поражены 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах.