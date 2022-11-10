Ереван, , 16:17 — REGNUM Возникший де-факто союз Ирана и России не позволит Западу перехватить инициативу в Закавказье. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

«Был момент, когда Запад действительно перехватил инициативу в решении вопросов между Арменией и Азербайджаном, но после того, как Иран провёл крайне серьёзные военные учения на границе с Азербайджаном, собрав там 130-тысячную группировку, это вариант перестал существовать. Я вижу, что де-факто уже действует военный союз Ирана и России, и Иран прикрывает южные границы России. Это, безусловно, понимает Запад, который пытается сейчас вернуть или как-то перехватить инициативу, но у него уже это сделать не получится», — сказал эксперт.

Напомним, что 7 ноября в Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.