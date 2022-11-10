Москва, 10 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании для коллекторов за незаконные действия в отношении кредитора, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума

«Принятия этого закона ждут люди. Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за совершение лицом, действующим от имени кредитора или в его интересах, кредитором-физическим лицом, работником организации-кредитора действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.

За подобные действия законопроектом предлагается установить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Те же деяния, совершенные организованной группой, будут наказываться лишением свободы на срок до десяти лет.

Сейчас за незаконные действия коллекторов предусмотрена административная ответственность, однако предусмотренных санкций недостаточно, убеждены в Госдуме.

Читайте также: Законопроект о защите мобилизованных от коллекторов внесен в Госдуму

В ходе обсуждения депутат Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР) выразил обеспокоенность тем, что вводится наказание по результатам совершения преступления, в то время, как работать на упреждение. Кроме того, по его убеждению, следует вообще запретить коллекторскую деятельность.

«Наша партия неоднократно выступала против их существования — они ведут незаконную деятельность, подменяют собой полномочия судебных приставов. Зачем, нужны коллекторы, когда есть приставы. Их надо запретить вообще», — заявил парламентарий.

Позицию поддерживают и в СРЗП.

«Запрет будет дисциплинировать банки, которые считают, что проще передать долги коллекторам», — сказала депутат Госдумы Яна Лантратова.