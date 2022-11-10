Москва, , 14:17 — REGNUM России в 2022 году удается убедительно обуздать инфляцию. До конца текущего года она может снизиться до диапазона 10-11,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Западные авторитетные финансовые институты еще весной озвучивали очень мрачные сценарии, которые могли бы, по их мнению, реализоваться для России. Однако ни доллара по 120 рублей, ни инфляцию в размере 20% и даже выше мы не увидели.

Монетарные власти в 2022 году сработали как нельзя эффективно, молниеносно и результативно. Уже к лету цены стабилизировались и начали снижение.

Почти пять месяцев жители России жили в период дефляции. Грамотная денежно-кредитная политика и сильный рубль стали важнейшими инструментами в сохранении макроэкономического равновесия на фоне геоэкономической турбулентности.

Во многих высокоразвитых странах мира, включая ЕС, инфляция сегодня значительно выше российской.

Важно отметить, что помимо снижения цен в потребительском сегменте не менее важным для экономики является снижение цен в сегменте непродовольственных товаров.

Теперь дело остаётся за восстановлением потребительского спроса и анализом проинфляционных рисков», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, инфляция в России по состоянию на 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении с 12,69% неделей ранее.

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