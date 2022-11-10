Омск, , 14:12 — REGNUM Мужчину с онкологическим заболеванием мобилизовали в Омске, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-центре Народного фронта в Омской области.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Омичу диагностировали злокачественное новообразование кожи. В 2014 году он прошёл курс химиотерапии, а затем состоял на учёте у онколога. «Но и с таким диагнозом мужчину всё равно мобилизовали», — подчеркнули народофронтовцы.

Омич прошёл медкомиссию, которая присвоила ему категорию «Д» (негоден к военной службе). Однако в военном госпитале эту категорию подтвердить отказались.

Визиты к врачам оказались безрезультатными. Тогда мужчина обратился в региональное отделение Народного фронта, где работает Центр по содействию ошибочно мобилизованным.

Только после этого омичу смогли помочь. К решению его вопроса подключились Единый штаб помощи мобилизованным и 242-й учебный центр ВДВ, где он всё это время находился.

Сейчас мужчина находится дома, из части его отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, ошибки частичной мобилизации продолжает исправлять региональный штаб ОНФ в Приморском крае. Как уточнили общественники, одним из последних случаев оказался призыв многодетного отца.

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