Москва, , 14:11 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации уничтожили три американские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), в также в Херсонской и Николаевской областях. Об этом 10 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районах населённых пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что российские военные также уничтожили в Днепропетровской области хранилище топлива для военной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что военные Вооружённых сил (ВС) РФ сорвали попытку атаки двух усиленных взводов боевиков киевского террористического режима в направлении двух населенных пунктов в Луганской Народной Республике