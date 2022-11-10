Белгород, 10 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Несколько сёл Белгородского района попали под обстрел ВСУ 10 ноября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

По данным властей, пострадавших нет. Однако повреждена подстанция.

«Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк», — уточнил глава региона.

На место происшествия для устранения последствий выехали оперативные и аварийные службы.