Кишинёв, , 14:13 — REGNUM Фракция Блока коммунистов и социалистов (БКиС) парламента Молдавии внесла на рассмотрение законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в школах. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Партии социалистов.

Анти-ЛГБТ Various

«Нашим детям пытаются всучить те «ценности», которые для нас совсем чужие. Мы видим, как в Европе, да и в Америке стало уже более 50 гендеров», — заявил представивший проект закона депутат Александр Нестеровский.

Он добавил, что в западных странах уже начали поощрять смену пола у подростков без разрешения родителей. Кроме того, родителей могут судить, если те постараются помешать этому.

Стоит отметить, что большинство в парламенте Молдавии у партии «Действие и солидарность». Некоторый депутаты от этой политсилы в июле участвовали в гей-параде, который прошёл в Кишинёве.

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