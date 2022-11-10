Москва, 10 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Российские военные отразили контратаку киевских боевиков на южнодонецком направлении. Об этом 10 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На южнодонецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

По его словам, российской артиллерией и армейской авиацией уничтожены до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины.