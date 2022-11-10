Канберра, 10 ноября 2022, 14:12 — REGNUM 10 ноября сенатор от штата Западная Австралия Дин Смит в ходе парламентского часа настаивал на том, чтобы заместитель главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок ответила, когда регулятор выпустит купюры с изображением короля Карла III на пятидолларовых банкнотах. Ответ Буллок передала газета The Guardian.

Карл III
Карл III
Dan Marsh

Журналисты напомнили, что ранее глава Резервного банка Австралии Филип Лоу вел переговоры с лейбористами по этому вопросу. На всех австралийских банкнотах был изображен монарх, правящий период с 1923 по настоящее время, поэтому вопрос стал актуальным вновь.

«В любом случае, похоже, что надо будет выбирать между портретом нового короля или каким-то дизайном в австралийском стиле», — сказала Буллок.

Ожидается, что принятие решения, вероятно, займет не менее 12 месяцев, поскольку потребуется, чтобы различные ведомства проделали множество согласовательных процедур.