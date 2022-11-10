Канберра, 10 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. 10 ноября сенатор от штата Западная Австралия Дин Смит в ходе парламентского часа настаивал на том, чтобы заместитель главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок ответила, когда регулятор выпустит купюры с изображением короля Карла III на пятидолларовых банкнотах. Ответ Буллок передала газета The Guardian.

Dan Marsh Карл III

Журналисты напомнили, что ранее глава Резервного банка Австралии Филип Лоу вел переговоры с лейбористами по этому вопросу. На всех австралийских банкнотах был изображен монарх, правящий период с 1923 по настоящее время, поэтому вопрос стал актуальным вновь.

«В любом случае, похоже, что надо будет выбирать между портретом нового короля или каким-то дизайном в австралийском стиле», — сказала Буллок.

Ожидается, что принятие решения, вероятно, займет не менее 12 месяцев, поскольку потребуется, чтобы различные ведомства проделали множество согласовательных процедур.