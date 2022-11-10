Вологда, 10 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Жены призванных по частичной мобилизации жителей Вологодской области обратились к губернатору региона Олегу Кувшинникову с просьбой разобраться в ситуации, в которой оказались их мужья. Видеообращение опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«1 ноября 2022 года мобилизованных начали перебрасывать на передовую линию фронта в район населенного пункта Сватово. Сказали окапываться, без полного обеспечения — без лопат, без техники, без всего. Из вооружения были только автоматы, они подвергались минометным обстрелам ВСУ, атакам дронов и фосфорных бомб […]», — заявили женщины.

Они обратили внимание, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости качественной подготовки мобилизованных. «В нашем случае не было обучения, боевого слаживания. Просим разобраться в этой ситуации и наказать виновных», — добавили родные мобилизованных.

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Губернатор региона на обращение пока не отреагировал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под частичную мобилизацию попали более двух тысяч человек.