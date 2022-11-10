Воронеж, 10 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Продажа билетов на матч 5-го тура Фонбет Кубка России «Факел» — «Зенит», который состоится в Воронеже 16 ноября, будет осуществляться электронно 11 ноября, а также через кассы 14–16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Электронная продажа билетов начнётся 11 ноября в 19:00. Болельщики воронежского клуба смогут приобрести билеты на Центральную, Восточную и Южную трибуны Центрального стадиона профсоюзов.

Продажа билетов в бумажном виде в кассах Центрального стадиона профсоюзов (домашней арены «Факела») запланирована на 14–16 ноября.

14 и 15 ноября с 11:00 до 19:00 будут открыты две кассы — на Центральной трибуне (ул. Студенческая) и на Восточной (ул. Фридриха Энгельса). В день игры будут работать по две кассы на Центральной и Восточной трибунах.

Продажа билетов как в электронном, так и в бумажном виде будет вестись в режиме «не более двух в одни руки», подчеркнули в клубе.

Сам матч начнётся 16 ноября, в 18:00 на Центральном стадионе профсоюзов.

Как отмечает ИА REGNUM, продажа билетов на матчи воронежского «Факела» в последнее время проходят с огромным ажиотажем — болельщики выстраиваются в длинные очереди в кассы.