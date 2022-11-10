Москва, , 14:10 — REGNUM Военный сценарий на Балканах способен привести к катастрофическим последствиям, и поэтому опасно рассуждать об иных вариантах косовского урегулирования, кроме дипломатических. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 ноября на брифинге в Москве.

Мария Захарова МИД РФ

Так Захарова ответила на вопрос, насколько Россия готова оказать реальную поддержку Сербии в случае начала боевых действий на административной линии с Косово.

Захарова отметила, что в последнее время из-за провокационного поведения сепаратистских «властей» в Приштине Белград вынужден сохранять повышенную боеготовность подразделений национальных вооруженных сил в районах, прилегающих к административной линии с южным краем, а руководство Сербии неоднократно заявляло, что полно решимости принять необходимые меры для защиты проживающих там сербов.

При этом дипломат напомнила, что особая ответственность за исход переговоров Белграда и Приштины лежит на Евросоюзе, который Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году наделила посреднической функцией.

«Рассуждать об иных вариантах урегулирования опасно. Это только раззадоривает сторонников навязывания несправедливых, унизительных схем, порождающих новую конфликтную спираль. Всецело поддерживаем настрой Белграда на решение проблемы Косово мирными средствами на основе международного права и резолюции СБ ООН 1244. По опыту знаем, что военный сценарий на Балканах способен привести к катастрофическим последствиям. Поэтому видим задачу дипломатии в том, чтобы оказывать эффективное содействие нахождению взаимоприемлемой развязки», — подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, что очередное обострение ситуации в Косово и Метохии произошло после того, как албанские сепаратисты отказались продлить срок для перерегистрации автомобилей с номерами, выданными Республикой Сербией. Сербы приняли решение покинуть органы власти сепаратистского Косово в четырех муниципалитетах на севере края.