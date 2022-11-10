Москва, , 14:09 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения насилия над сотрудником полиции в Адыгее. Инцидент произошел 4 ноября 2022 года в городе Майкопе.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Управлявший автомобилем мужчина отказался выполнить законные требования сотрудников постовой службы ОМВД. Он совершил наезд на потребовавших предоставить документы полицейских. В результате получил телесные повреждения один из стражей порядка, сообщили в пресс-службе СКР.

По данному факту региональное управление СКР возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Республике Адыгея Александра Липало представить доклад о ходе следствия.