Москва, , 14:16 — REGNUM Доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом всегда складывались благоприятно. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 ноября обратил внимание научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Встреча Путина и Эрдогана Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не [Киевом] едины — именно так можно охарактеризовать двусторонние отношения между Москвой и Анкарой. А отношения между Путиным и Эрдоганом всегда складывались благоприятно. Стороны приходили к взаимопониманию и по вопросу Карабаха, и по вопросу Сирии, и по вопросу Ливии. [Территория бывш. УССР] — это лишь одно из звеньев большой цепи (имею ввиду системную работу по сохранению отношений между главами России и Турции). Однако «зерновую сделку» назвать победой я не могу, её нужно нивелировать, на мой взгляд. Демонстрировать «зерновую сделку» в качестве достижения не стоит», — высказал своё мнение собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что у него сложились доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 10 ноября сообщили турецкие СМИ.

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