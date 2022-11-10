Иркутск, , 14:04 — REGNUM Иркутская область благополучна по особо опасным болезням животных, сообщает 10 ноября телеграм-канал правительства Приангарья по итогам исследований, проведенных службой ветеринарии региона.

Корова Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР

Поясняется при этом, что около двух тысяч проб специалисты направили в 2022 году в Федеральный центр охраны здоровья животных ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир). Возбудителей инфекций в отобранных материалах не обнаружено.

«Основное внимание ветеринарной службы региона сосредоточено на проведении мониторинговых исследований восприимчивых к этим заболеваниям животных. Кроме того, служба регулярно проводит оценку эффективности мер обеспечения безопасности в этой сфере», — пояснил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что отрудники службы ветеринарии Иркутской области в рамках противоэпизоотических мероприятий намерены провести серологические исследования проб крови на лейкоз почти у 300 тысяч голов крупно рогатого скота, который содержится в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подобных хозяйствах региона.

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