Канберра, 10 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Десятого ноября в ходе парламентского часа премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза попросили рассказать о графике своих заграничных визитов. Ответ главы правительства передает газета The Guardian.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Как написали журналисты, Альбаниз будет разъезжать по миру как «пчелка-труженица». Так, 11 ноября, после празднования Дня памяти в Сиднее, он отправится на саммит АСЕАН в Камбоджу, затем на саммит B20 на Бали в Индонезии и саммит лидеров АТЭС в Таиланде.

В ближайшие две недели запланированы встречи с премьер-министром Великобритании «и другими друзьями».

Ранее Альбаниз принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо стать одним из трех выступающих на саммите вместе с премьер-министром Нарендой Моди.

«Меня также будет сопровождать наш казначей», — отметил Альбаниз, говоря о саммите Группы-20 в Индонезии.