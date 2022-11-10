Москва, , 14:04 — REGNUM Вооружённые силы России отразили атаку ВСУ и иностранных наёмников на купянском направлении. Об этом 10 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На купянском направлении противник силами до двух рот, усиленных националистами и иностранными наёмниками, предпринимал безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны в результате активных действий российских войск и артиллерийского огня.

По его словам, российские военные уничтожили более 90 киевских боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины.

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