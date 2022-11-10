Москва, 10 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил (ВС) РФ сорвали попытку атаки двух усиленных взводов боевиков киевского террористического режима в направлении двух населённых пунктов в Луганской Народной Республике. Об этом 10 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На краснолиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населённых пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что в результате огня российских сил было убито и ранено порядка 70 киевских нацистов, а также уничтожена БМП и три пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что манёвр по переходу на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом производят подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ.