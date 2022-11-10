Москва, 10 ноября 2022, 14:03 — REGNUM Парк военной авиационной техники киевских боевиков сократился ещё на две единицы. Об этом 10 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, в районе населённого пункта Маломихайловское Николаевской области истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила самолёт Су-25 ВСУ.
Кроме того, по словам официального представителя оборонного ведомства, в районе населённого пункта Риздвянка Запорожской области уничтожен в воздухе вертолёт Ми-8 военных киевского режима.
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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября российскими средствами противовоздушной обороны около города Угледара в Донецкой Народной Республике был сбит военный самолёт Су-25 вооружённых бандеровских формирований.
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