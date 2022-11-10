Москва, 10 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Парк военной авиационной техники киевских боевиков сократился ещё на две единицы. Об этом 10 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ministry of Defense of Ukrainep Су — 25 ВВС армии киевского режима

Так, в районе населённого пункта Маломихайловское Николаевской области истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила самолёт Су-25 ВСУ.

Кроме того, по словам официального представителя оборонного ведомства, в районе населённого пункта Риздвянка Запорожской области уничтожен в воздухе вертолёт Ми-8 военных киевского режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября российскими средствами противовоздушной обороны около города Угледара в Донецкой Народной Республике был сбит военный самолёт Су-25 вооружённых бандеровских формирований.

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