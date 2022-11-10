Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Доходная часть бюджета Санкт-Петербурга за полтора месяца до конца 2022 года преодолела отметку в один триллион рублей. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе городского правительства. По итогам 2022 года доходы бюджета Петербурга должны составить 1,107 трлн рублей.

Санкт-Петербург Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Отметим, что большую часть поступающих доходов составили налоговые отчисления, а именно 970 млрд рублей. Трансферты из федерального бюджета добавили в бюджет 31 млрд рублей. Три четверти поступлений в бюджет (747 млрд рублей) обеспечили налог на прибыль организаций и НДФЛ. Поступления по упрощенной системе налогообложения дали 6,5% или 65 млрд руб. Еще 62 млрд рублей или 6,2%, обеспечено за счет имущественных налогов. Неналоговые доходы также пополнили бюджет на 62 млрд руб. (6,2%).

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Смольный создаёт необходимые условия для функционирования бизнеса.

«Благодаря триллионному доходу Петербург имеет возможность направлять средства на свое развитие, — сообщил Беглов. — Триллион — это новые дороги, школы, детские сады и поликлиники, благоустройство, развитие транспорта, инвестиции в инженерную и социальную инфраструктуру. Рост доходов города еще раз подтверждает устойчивость нашей экономики».

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