Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Доходная часть бюджета Санкт-Петербурга за полтора месяца до конца 2022 года преодолела отметку в один триллион рублей. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе городского правительства. По итогам 2022 года доходы бюджета Петербурга должны составить 1,107 трлн рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Санкт-Петербург

Отметим, что большую часть поступающих доходов составили налоговые отчисления, а именно 970 млрд рублей. Трансферты из федерального бюджета добавили в бюджет 31 млрд рублей. Три четверти поступлений в бюджет (747 млрд рублей) обеспечили налог на прибыль организаций и НДФЛ. Поступления по упрощенной системе налогообложения дали 6,5% или 65 млрд руб. Еще 62 млрд рублей или 6,2%, обеспечено за счет имущественных налогов. Неналоговые доходы также пополнили бюджет на 62 млрд руб. (6,2%).

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Смольный создаёт необходимые условия для функционирования бизнеса.

«Благодаря триллионному доходу Петербург имеет возможность направлять средства на свое развитие, — сообщил Беглов. — Триллион — это новые дороги, школы, детские сады и поликлиники, благоустройство, развитие транспорта, инвестиции в инженерную и социальную инфраструктуру. Рост доходов города еще раз подтверждает устойчивость нашей экономики».