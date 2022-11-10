Москва, 10 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В районе Новоалександровки Николаевской области российскими военными уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Об этом сегодня, 10 ноября, на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также, по его словам, военнослужащие Вооружённых сил России уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ в Днепропетровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ, приводил ранее данные официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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