Иркутск, 10 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В результате вмешательства прокуратуры жители Нижнеилимского района обеспечены льготными лекарственными препаратами, сообщает 10 ноября по итогам проверки прокуратура Иркутской области. В ходе надзорных мероприятий установлено, что два местных жителя по назначению врачей нуждались в предоставлении лекарственных препаратов. Однако, несмотря на наличие рецептов получить лекарства в льготном порядке они не смогли, поскольку в нарушение требований законодательства последние отсутствовали в аптечных организациях.

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На этом основании прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В результате принятых прокуратурой мер граждане обеспечены льготными лекарствами в необходимом количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, после вмешательства прокуратуры Иркутской области инвалид обеспечена жизненно необходимым лекарственным препаратом.

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