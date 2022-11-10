Федоровский район, Саратовская область, 10 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Общественные организации Саратовской области и неравнодушные жители региона собрали для принимающих участие в СВО военнослужащих-земляков гуманитарную помощь. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба администрации Федоровского района области.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Отмечается, что в зону боевых действий отправили восемь машин с грузом на 30 млн рублей.

В составе колонны поехал саратовский спортсмен Вячеслав Максюта.

«Мы сейчас делаем одно большое дело, поддерживаем наших ребят. Вчера очень большое количество людей собирали и грузили гуманитарную помощь. Каждый хочет отдать частичку себя тем ребятам, которые находятся в зоне спецоперации, которые защищают свой дом, свою страну», — отметил он.

Напомним, из Балашовского района Саратовской области в зону СВО направили 30 тонн гуманитарной помощи. В состав конвоя также вошли два автомобиля УАЗ и 80 печек-буржуек.

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